Mistero a Venezia | trovato un cadavere con una ferita alla tempia

A Mira, nel Veneziano, è stato rinvenuto un cadavere di un giovane tra i 25 e i 30 anni. La scoperta è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, con una ferita alla tempia che solleva interrogativi sulla causa del decesso. Le autorità stanno indagando per approfondire le dinamiche dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità.

A Mira, Comune della provincia di Venezia, i carabinieri hanno trovato un cadavere. Si tratterebbe di un giovane di età compresa apparente tra 25 e 30 anni. A notarlo è stato un passente, che ha subito allertato i militari. La vittima era vestita e riversa su un fianco. Sulla tempia una ferita che sembra essere compatibile con un colpo di arma da fuoco. Ora indaga il nucleo investigativo dell’Arma. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mistero a Venezia: trovato un cadavere con una ferita alla tempia Leggi anche: Venezia, trovato cadavere di giovane in un campo: ha una ferita alla tempia Leggi anche: Venezia, trovato in un campo a Mira il cadavere di un giovane: ha una ferita alla tempia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mistero su un cadavere trovato a Trapani nei pressi del Pala Shark. Venezia, trovato il cadavere di un ragazzo in un campo a Mira: ha una ferita d'arma da fuoco alla testa - 30 anni, è stato trovato stamani in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia . msn.com

