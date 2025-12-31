Missili schierati La Russia lo annuncia con un video | la svolta preoccupa l’Europa

La Russia ha annunciato il dispiegamento di missili, accompagnato da un video ufficiale, in un contesto di crescente tensione tra Mosca e l’Europa. Questo sviluppo, avvenuto tra fine 2025 e inizio 2026, solleva preoccupazioni sulla stabilità e sulla sicurezza internazionale, in un periodo segnato da incertezze legate alla guerra in Ucraina e alle sue implicazioni geopolitiche.

Cresce ancora la tensione tra Russia e Europa, sullo sfondo della guerra in Ucraina. È una fine 2025 e un inizio 2026 ad alta tensione, segnati da nuovi sviluppi che alimentano timori e incertezze sul futuro della sicurezza internazionale. Il clima resta fragile, i rapporti diplomatici sono ai minimi e ogni mossa militare assume un peso politico enorme, soprattutto in un momento in cui il conflitto ucraino continua a influenzare gli equilibri globali. In questo scenario, il Cremlino ha annunciato che i missili Oreshnik, sistemi d'arma dotati anche di capacità nucleare, sono entrati ufficialmente in "servizio attivo" in Bielorussia.

