Misano piange la scomparsa di Pietro Sala, 83 anni, ex consigliere comunale. È stato ritrovato riverso a terra, con in mano un sacchetto di pane, nella mattinata di mercoledì 31 dicembre. La comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di una figura conosciuta e rispettata nel paese.

Misano. Lo hanno trovato riverso a terra con in mano il sacchetto del pane. È morto così, nella mattinata di mercoledì 31 dicembre, Pietro Sala, a Misano di Gera d’Adda. Il dramma si è consumato intorno alle 8.17 in via Padre Giacinto Maestri, non lontano dalle scuole. Alcuni passanti hanno notato l’uomo, 83 anni, a terra e hanno immediatamente dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con ambulanza e auto medica. I sanitari hanno avviato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto e non si è reso necessario alcun trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Anche l'Alto Lario calcio piange Pietro Mastaglio

Leggi anche: “Mamma, Pietro piange!” e la lezione più semplice sull’amore

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Misano piange Pietro Sala, 83enne ex consigliere comunale - È stato trovato morto mercoledì 31 dicembre in via Padre Giacinto Maestri, non lontano dalle scuole. bergamonews.it