Mira trovato un cadavere in un campo | sul capo quella che sembra una ferita da arma da fuoco

Un cadavere è stato rinvenuto in un campo, con una ferita alla testa che potrebbe essere compatibile con un colpo d’arma da fuoco. Gli investigatori, al momento, ipotizzano un omicidio, poiché non sono state trovate armi nelle vicinanze. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Gli investigatori, al momento, propendono per l'ipotesi dell'omicidio, in quanto vicino al corpo senza vita non è stata trovata alcuna arma.

