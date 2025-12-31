Mira trovato un cadavere in un campo | sul capo quella che sembra una ferita da arma da fuoco

Un cadavere è stato rinvenuto in un campo, con una ferita alla testa che potrebbe essere compatibile con un colpo d’arma da fuoco. Gli investigatori, al momento, ipotizzano un omicidio, poiché non sono state trovate armi nelle vicinanze. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Venezia, trovato in un campo a Mira il cadavere di un giovane: ha una ferita alla tempia - Il cadavere di un uomo di circa 25 anni trovato da un passante in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia ... fanpage.it

Venezia, trovato il cadavere di un ragazzo in un campo a Mira: ha una ferita d'arma da fuoco alla testa - 30 anni, è stato trovato stamani in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia . msn.com

MIRA, GIOVANE TROVATO MORTO IN UN CAMPO CON UNA FERITA ALLA TESTA - Il corpo di un giovane, dell'età apparente di 25-30 anni, è stato trovato stamani in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. A notarlo è stato un passante, che ha - facebook.com facebook

Il corpo di un giovane, dell'età di 25-30 anni, è stato trovato stamani a Mira ( #Venezia). Lo ha notato un passante che ha avvertito i Carabinieri. Il cadavere è vestito, riverso su un fianco. Sulla tempia una ferita, che sembra compatibile con un colpo di arma d x.com

