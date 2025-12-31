Mio padre ha avuto 4 figli con 4 donne diverse faceva il poliziotto prima che lo ferissero sparandogli in faccia Cosa sogno oggi? Di recitare per Tim Burton | così Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez, modella e attrice, ha condiviso con il Corriere della Sera alcuni aspetti della sua vita. Figlia di un poliziotto, il suo percorso è stato segnato da esperienze diverse, tra famiglia e carriera. Attualmente, tra progetti e sogni, desidera recitare in un film di Tim Burton. La sua storia riflette un percorso di crescita e ambizioni, in un equilibrio tra vita privata e professionale.

In Buen Camino interpreta la fidanzata di Checco Zalone, nella vita è modella e attrice e si è raccontata al Corriere della Sera. Mariana Rodriguez è nata a Caracas e sulla sua infanzia racconta: "Mio padre ha avuto altri 4 figli con 4 donne diverse, non so se ridere o piangere. (.) mia madre mi ha cresciuta da sola, faceva tanti lavori, la domestica, vendeva prodotti casa per casa, puliva e cucinava all'asilo nido. A casa si mangiava riso oppure pollo, non potevamo permetterci due piatti ". Della vita in Venezuela ricorda quanto sia stata difficile: "Anche quando c'era mio padre contavo i centesimi per andare in autobus a scuola.

