Milioni di italiani a letto con la febbre | vicino il picco della variante K

In Italia, il numero di persone colpite dall'influenza è in aumento, con molti alle prese con febbre e sintomi influenzali. La diffusione della variante K preoccupa le autorità sanitarie, che monitorano attentamente la situazione. È importante seguire le raccomandazioni mediche e adottare le precauzioni necessarie per ridurre la diffusione del virus durante questo periodo.

Milioni di italiani a letto con la febbre durante le feste: questo il bollettino dell’influenza che circola nel nostro Paese. “Sono stati stimati c irca 950mila nuovi casi, con un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 5,8 milioni di casi” si legge nel rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato dall’Istituto superiore di sanità per il periodo che va dal 15 al 21 dicembre. “I dati ci mostrano che ci stiamo avvicinando al picco dei casi, che verosimilmente verrà toccato nelle prossime settimane, in cui ci aspetta una circolazione sostenuta dei virus respiratori come atteso per il periodo – afferma Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Influenza, quasi un milione di italiani a letto in sette giorni: vicino il picco della variante K Leggi anche: Influenza, milioni di italiani a letto: sintomi, variante K e perché la febbre ritorna Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Influenza, milioni di italiani a letto: sintomi, variante K e perché la febbre ritorna; ; Picco influenzale vicino, già 5,8 milioni di italiani a letto con la febbre; Influenza, quasi un milione di italiani a letto in sette giorni: vicino il picco della variante K. Influenza, milioni di italiani a letto: sintomi, variante K e perché la febbre ritorna - Con l’aumento dei contagi stagionali, l’influenza sta colpendo un’ampia fascia della popolazione, spesso con febbre che sale e scende per giorni. panorama.it

Influenza record sotto Natale: quasi 5 milioni di italiani colpiti, bambini i più vulnerabili - Influenza e virus respiratori in forte aumento: quasi 5 milioni di casi in Italia e un Natale a letto per molti. tag24.it

Influenza K ma non solo, dal Covid al sinciziale: tutti i virus in circolazione e come difendersi - Sono circa 6 milioni gli italiani già contagiati dall'influenza e virus respiratori dall'inizio della stagione e di questi ben 950 mila solo la settimana prima di Natale. ilmessaggero.it

BRINDISI FUORI CASA | Secondo Confcommercio, oltre sei milioni di italiani trascorreranno le vacanze di fine anno tra città d’arte, mare e montagna, con alberghi e strutture ricettive tra le scelte principali - facebook.com facebook

Confcommercio: oltre sei milioni di italiani in viaggio per Capodanno x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.