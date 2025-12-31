Milano supermercati aperti a Capodanno | ecco la guida

Ecco una guida aggiornata sui supermercati aperti a Capodanno a Milano. In Italia, le aperture festive dei supermercati sono influenzate da prassi e accordi locali, piuttosto che da obblighi legislativi stringenti. Dopo la liberalizzazione del settore nel 2011, molte attività hanno adottato orari flessibili per soddisfare le esigenze dei clienti durante le festività. Questa guida fornisce informazioni pratiche per aiutarti a pianificare la spesa in occasione del Capodanno.

Milano, 31 dicembre 2025 – In Italia, la gestione delle aperture festive dei supermercati, come quella del 1° gennaio 2026, non è regolata da obblighi legislativi rigidi ma da una prassi consolidata che si è evoluta dopo la liberalizzazione del settore (Decreto “Salva Italia” del 2011). Questa prassi rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze commerciali della grande distribuzione organizzata, i diritti contrattuali dei lavoratori e le abitudini di consumo dei cittadini durante le festività nazionali. Un elemento fondamentale della prassi riguarda la flessibilità dei turni. Sebbene non vi sia un divieto di apertura, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Terziario e Commercio stabiliscono che il lavoro festivo debba essere concordato o basato su disponibilità volontaria, prevedendo maggiorazioni salariali significative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

