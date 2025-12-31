Milano identificata la 19enne trovata senza vita si tratta di Aurora Livoli

È stata identificata come Aurora Livoli, una giovane di 19 anni trovata senza vita lunedì mattina in via Paolo Paruta, Milano. L’identificazione è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La notizia è stata confermata dalle autorità, che proseguono le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’identificazione grazie alle telecamere. Si chiamava Aurora Livoli, aveva 19 anni la giovane rinvenuta morta lunedì mattina in via Paolo Paruta, nella zona nord di Milano. L’identità della ragazza è stata accertata dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale, coordinati dal colonnello Antonio Coppola, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza. I filmati la mostrano mentre cammina in via Padova, apparentemente tranquilla, con un uomo poco distante alle sue spalle. Lo stesso individuo viene ripreso circa un’ora dopo mentre percorre la strada in senso opposto, questa volta da solo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, identificata la 19enne trovata senza vita si tratta di Aurora Livoli Leggi anche: Identificata la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne romana. E’ caccia all’uomo ripreso dalle telecamere Leggi anche: Identificata la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne romana. I genitori l'hanno riconosciuta dalle immagini Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milano, identificata la donna trovata morta in un cortile: è una 19enne di Latina; Identificata la donna trovata morta in un cortile: si chiamava Aurora Livoli, 19enne di Latina; Identificata la giovane trovata morta a Milano, aveva 19 anni; Donna trovata morta a Milano, identificata la vittima: è la 19enne Aurora Livoli. Identificata la ragazza trovata morta in un cortile di Milano, si era allontanata da casa a novembre: “Ho Lucifero dentro di me” - È stata identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova: si tratta di Aurora Livoli, 19enne nata a Roma ma resi ... tpi.it

Identificata in 19enne romana ragazza trovata morta a Milano - È stata identificata in Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina, la giovane trovata morta nella giornata di ieri in un cortile di Milano. ticinonotizie.it

Milano, è Aurora Livoli la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: era scappata da casa due mesi fa - Si chiama Aurora Livoli, è una 19enne di Roma ma residente nella provincia di Latina, a Fondi, la giovane trovata morta nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile interno di un condominio di vi ... unita.it

Radio1 Rai. . Il caso di Aurora Livoli, la 19enne ritrovata morta in un cortile a Milano. Domani l'autopsia. La Procura indaga per omicidio. La ragazza è stata identificata dai genitori grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere, diffuse dall - facebook.com facebook

Identificata la giovane trovata morta a Milano, ha 19 anni. Della provincia di Latina, si era allontanata da casa a novembre #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.