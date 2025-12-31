Milan un 2025 con tanti bassi e poche luci | date un voto all’annata rossonera

Il 2025 per il Milan si è rivelato un anno difficile, caratterizzato da molte sfide e poche soddisfazioni. Nonostante le difficoltà, l'arrivo di Massimiliano Allegri ha rappresentato un punto di svolta, offrendo nuove speranze e un possibile rilancio per il club. In questa analisi, valutiamo l’andamento della stagione e i principali aspetti che hanno segnato l’annata rossonera.

Milan, un 2025 molto complesso per i rossoneri, salvato dall'arrivo di Massimiliano Allegri in questa stagione. Dai un voto all'annata del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, un 2025 con tanti bassi e poche luci: date un voto all’annata rossonera Leggi anche: Calciomercato Milan, poche possibilità per Icardi con la maglia rossonera | PM News Leggi anche: Milan, tanti nomi per la difesa rossonera. Le ultime su Maignan e sulla terza maglia dell’anno prossimo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parma 2025, un anno di alti e bassi: tra numeri, gol e la sfida salvezza; Milan - Verona (3-0) Serie A 2025; Con Fullkrug il Milan ha finalmente un centravanti: Allegri ha l'arma in più contro i blocchi bassi; Dinamo Sassari, Mrsic: “Troppi alti e bassi, nel finale siamo stati fortunati”. Dalla A di Allegri alla Z di Zaniolo, il calcio del 2025 - Dalla A di Allegri alla Z di Zaniolo, passando per la G di Gattuso e la S di Spalletti: riviviamo il calcio del 2025 ... gianlucadimarzio.com

Probabili formazioni Napoli Milan/ Quote: Conte vs Allegri (Supercoppa Italiana, 18 dicembre 2025) - Probabili formazioni Napoli Milan, oggi 18 dicembre 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Conte e Allegri in Supercoppa Italiana. ilsussidiario.net

Luka Modric: «Tifoso del Milan fin da bambino, il mio idolo era Boban ma amavo anche Totti. Allegri? Mi ricorda Ancelotti» - A 40 anni non sembra conoscere declino: Luka Modric, Pallone d'Oro nel 2018, dopo gli inizi tra Dinamo Zagabria e Tottenham e tanti anni al Real Madrid, la scorsa estate è sbarcato ... msn.com

Per rispondere ai tanti tifosi del Milan che ce l'hanno chiesto: per quanto riguarda il giovane attaccante Chérif, @MatteMoretto ci aggiornerà anche nelle prossime ore. Diciamo che stiamo facendo le ultime chiamate, poi diremo di più @FabrizioRomano x.com

Davide Bartesaghi is celebrating his 20th birthday today. Tanti auguri Statistics in Milan [status: 29.12, 15:48 CET]: Matches: 28 Goals: 2 Assists: 1 Successes in Milan: Italian Super Cup - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.