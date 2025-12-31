Milan Pedullà | Nkunku? Sbagliato giudicare dopo 3 4 mesi in Italia Si è sbloccato a livello psicologico

Alfredo Pedullà, esperto di mercato e noto giornalista italiano, commenta l’andamento di Christopher Nkunku dopo alcune settimane in Italia. Secondo Pedullà, è prematuro giudicare le prestazioni del giocatore, sottolineando come Nkunku si sia effettivamente sbloccato a livello psicologico. La sua analisi si concentra sulla crescita mentale del calciatore e sugli aspetti tecnici emersi nella recente partita contro il Verona.

Marcenaro e Fabbri, arbitro e VAR di Milan-Bologna, errore grave su Nkunku: l’AIA pensa allo stop - Decisione quasi scontata da parte dell’AIA con l’arbitro e il VAR di Milan- fanpage.it

Milan, flop Gimenez e Nkunku: mancano i gol dei centravanti - I rossoneri avevano la grande chance della prima fuga stagionale, ma contro il ... ilmessaggero.it

Il giornalista boccia la gestione estiva, criticando l'influenza eccessiva degli intermediari e le scelte che hanno indebolito la rosa di Allegri. «Un club così merita altro». https://www.milannews24.com/pedulla-mercato-milan-parole-tare-furlani/ #Milan #Ped - facebook.com facebook

Pedullà: “Il Milan ha fatto una partita non seria nel primo tempo. Allegri non contento” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.