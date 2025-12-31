Milan Pedullà | Nkunku? Sbagliato giudicare dopo 3 4 mesi in Italia Si è sbloccato a livello psicologico

Alfredo Pedullà, esperto di mercato e noto giornalista italiano, commenta l’andamento di Christopher Nkunku dopo alcune settimane in Italia. Secondo Pedullà, è prematuro giudicare le prestazioni del giocatore, sottolineando come Nkunku si sia effettivamente sbloccato a livello psicologico. La sua analisi si concentra sulla crescita mentale del calciatore e sugli aspetti tecnici emersi nella recente partita contro il Verona.

Il noto giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato su YouTube la prestazione di Christopher Nkunku contro il Verona. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

