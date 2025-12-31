Milan Nkunku alla Juventus? Altro nome in difesa Allarme attacco verso Cagliari

Le recenti indiscrezioni di mercato segnalano un possibile scambio tra Milan e Juventus, coinvolgendo Nkunku e un difensore. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche sulle esigenze offensive, con particolare riferimento alla partita contro il Cagliari. Queste novità evidenziano come le strategie di mercato siano in continuo movimento, influenzando le decisioni delle squadre e le prospettive per le prossime sfide.

Milan, clamoroso scambio con la Juventus? Voci su Nkunku e un nuovo difensore. Allarme attacco verso il Cagliari: le novità. Le top news di Pianeta Milan del 31 dicembre 2025. Verso Cagliari-Milan, Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davanti. Milan, è allarme in attacco. Loftus-Nkunku con la Roma. Calciomercato, contatto Milan-Gatti. Nkunku verso Istanbul; La doppietta di Nkunku, Lautaro decisivo e molto altro Serie A Enilive; Roma, è quasi fatta per Zirkzee. Milan, Nkunku può partire. Juve, il nuovo ds è l'ex Genoa Ottolini; Due club turchi e non solo, anche la Juventus su Nkunku: la richiesta del Milan. Vlahovic dalla Juve al Barcellona: Milan avvisato! Allegri, Gatti via solo così - Il serbo è in scadenza: i blaugrana cercano l'erede di Lewandowski e il numero 9 bianconero potrebbe essere il profilo ideale

Gatti-Milan, il contratto del difensore fino al 2030 complica tutto. Ipotesi di scambio con Ricci, De Winter e Nkunku, ma non convincono - A Torino c’è un caso aperto che riguarda Federico Gatti: il difensore, già ai margini delle scelte di Luciano Spalletti ancora prima dell’operazione al menisco, non ... tuttojuve.com

Nkunku-Milan, il club ha le idee chiare: già pronti i nomi per sostituirlo - La dirigenza rossonera sa bene che il sogno scudetto passa anche dalle trattative in corso a gennaio. spaziomilan.it

Vuole continuare a gonfiare palloncini a Milano: Nkunku ci crede dopo la doppietta contro il Verona e allontana il Fenerbahçe I turchi hanno presentato un’offerta telefonica per averlo. L’incognita è relativa a Christopher Nkunku che non si è infiam - facebook.com facebook

#Milan, Nkunku davanti al bivio: Tedesco lo chiama al Fenerbahce x.com

