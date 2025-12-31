Milan Maignan e il rinnovo | segnali di disgelo summit dopo Cagliari

Dopo le tensioni recenti, il rapporto tra Mike Maignan e il Milan mostra timidi segnali di riavvicinamento. Un summit svoltosi dopo la partita contro il Cagliari suggerisce una volontà di confronto, anche se ancora lontano da una piena riconciliazione. La situazione resta in evoluzione, ma l’apertura al dialogo rappresenta un passo importante per il futuro del portiere e della squadra.

Qualcosa, nel rapporto tra Mike Maignan e il Milan, si è mosso. Non abbastanza da parlare di stretta di mano, ma sufficientemente da far intuire che il gelo degli ultimi mesi non è più totale. A Milanello si prepara un nuovo tentativo, l'ennesimo ma probabilmente il più deciso: arrivare a una scelta definitiva sul rinnovo, evitando che il dossier resti sospeso fino a diventare un problema ingestibile. Il contratto del portiere scade a luglio 2026 e il club non vuole trascinarsi dietro l'incertezza. Dentro o fuori: questo è il punto, con l'obiettivo di costruire un futuro insieme senza lasciare spazio a ambiguità.

