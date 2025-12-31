Milan-Juve dialogo aperto | Gatti piace ai rossoneri idea Nkunku più conguaglio
Il mercato invernale del Milan si avvicina a una fase decisionale, con diverse trattative in corso. Tra le possibili operazioni, si valutano i profili di Gatti, apprezzato dai rossoneri, e l’ipotesi di un trasferimento di Nkunku, eventualmente accompagnato da un conguaglio. Queste trattative potrebbero contribuire a rafforzare la squadra e migliorare la gestione economica del club, in vista delle sfide future.
Il mercato invernale del Milan entra nella fase in cui le idee diventano manovre concrete. A Milanello si lavora su un’operazione che, se portata a termine, sistemerebbe più di una casella tra campo e bilancio. I contatti con la Juventus proseguono e al centro del dialogo c’è un incrocio di interessi che coinvolge Federico Gatti e Christopher Nkunku. L’idea è quella di uno scambio strutturato, non una semplice suggestione. Secondo quanto filtra, l’operazione risponderebbe sia alle esigenze tecniche di Massimiliano Allegri sia alla necessità del club rossonero di mantenere equilibrio nei conti. Valutazioni e incastro economico. 🔗 Leggi su Milanzone.it
