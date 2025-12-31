Milan Impallomeni | Ancora troppo presto per parlare di Scudetto Nkunku non mi meraviglia…

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato a TMW Radio l’attuale situazione del Milan e la stagione di Nkunku. Ha sottolineato che è ancora presto per parlare di Scudetto, analizzando le recenti prestazioni e la corsa al titolo dei rossoneri. Tra gli argomenti trattati anche la vittoria di Allegri e le prospettive di mercato, offrendo una panoramica equilibrata sulla situazione attuale del campionato.

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri, la rinascita di Nkunku e la lotta Scudetto.

