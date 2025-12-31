Milan Cassano svela un clamoroso retroscena | Thiago Silva? È stato lui a non volerlo in rossonero
Antonio Cassano rivela un retroscena riguardante il mancato ritorno di Thiago Silva al Milan, affermando che fu lui a decidere di non tornare al club rossonero. Le sue parole offrono uno sguardo diretto su alcune dinamiche interne e su decisioni importanti che hanno segnato la storia recente del club. Un dettaglio che aggiunge profondità alla narrazione di un’epoca passata e alle scelte dei protagonisti.
Antonio Cassano parla senza filtri e svela un clamoroso retroscena sul mancato ritorno di Thiago Silva al Milan. Antonio Cassano ha scosso il mondo Milan con un nuovo retroscena sul mercato. Intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, l’ex attaccante ha parlato del mancato ritorno in rossonero di Thiago Silva. Stando alle parole di Fanta . 🔗 Leggi su Sportface.it
