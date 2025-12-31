Milan attacco sotto osservazione | Pulisic e Nkunku da gestire Leão rientra con cautela

Il Milan si prepara alla ripresa del campionato dopo il successo sul Verona, che ha rafforzato la posizione in classifica. Con Pulisic e Nkunku sotto osservazione e Leão rientrante con cautela, la squadra affronta le sfide di inizio anno con attenzione e concentrazione, mantenendo la seconda posizione a un punto dall’Inter. La gestione degli infortunati e la strategia in vista delle prossime gare saranno decisive per proseguire il percorso di crescita.

Chiudere il 2025 con un successo netto sul Hellas Verona ha dato ossigeno e fiducia al Milan, che apre il nuovo anno dal secondo posto in classifica, a un solo punto dall'Inter. Ma il risultato di San Siro ha lasciato in eredità anche qualche pensiero per Massimiliano Allegri, chiamato a gestire un reparto offensivo che non è ancora al completo. Il primo appuntamento del 2026 porta i rossoneri in Sardegna, sul campo del Cagliari di Fabio Pisacane. Un banco di prova da affrontare con equilibrio, senza forzare rientri né correre rischi inutili. Pulisic, gestione obbligata. A trascinare il Milan contro il Verona è stato ancora una volta Christian Pulisic, sempre più riferimento tecnico ed emotivo della squadra.

Calciomercato Milan, Tare accelera per Sule: trattativa complessa per l’ingaggio, ma i dialoghi sono partiti - La situazione Il mercato di riparazione del Milan entra nel vivo e il reparto sotto osservazione è la difesa. calcionews24.com

Derby, Milan e Inter sotto osservazione. La Repubblica Milano: "Operazione curve pulite" - Operazione curve pulite" scrive quest'oggi La Repubblica Milano in prima pagina e in apertura. tuttomercatoweb.com

“E’ inutile nascondere la testa sotto la sabbia: #Juventus, #Milan e #Inter sono società con strutture diverse da tutte le altre. Hanno un valore patrimoniale maggiore, hanno le seconde squadre, hanno un mone ingaggi più alto. Il #Napoli non è a quel livello e o - facebook.com facebook

Il #Milan torna a vincere sotto gli occhi di #Agnelli: tris al #Verona, #Nkunku si sveglia x.com

