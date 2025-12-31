Mikel Landa sarà al Giro d’Italia 2026 | Ho un conto in sospeso con la Corsa Rosa

Mikel Landa parteciperà al Giro d’Italia 2026, annunciando il suo obiettivo di essere protagonista in questa edizione. Con un passato di rilievo nel ciclismo internazionale, Landa si prepara a tornare sulla strada rosa, desideroso di affrontare nuove sfide e di lasciare il segno nella corsa più prestigiosa del calendario. La sua presenza al Giro rappresenta un passo importante nel suo percorso sportivo, con la volontà di consolidare la propria posizione tra i protagonisti.

Essere protagonista nel 2026. Con questo proposito Mikel Landa si proietta ai prossimi impegni nel massimo circuito internazionale del ciclismo. L’esperto corridore spagnolo della Soudal Quick-Step ha grandi ambizioni in vista di quel che sarà, nella consapevolezza di avere anche un ruolo di maggior responsabilità in squadra. L’addio di Remco Evenepoel, accasatosi alla Red Bull – BORA – hansgrohe, metterà nelle condizioni l’iberico di esprimere tutto il suo potenziale sulla strada: “ Ho riflettuto a lungo su cosa fare la prossima stagione e su come affrontarla. Mi sono appoggiato molto alla squadra, soprattutto ora che Remco non c’è più e che, in linea di principio, ho di nuovo più responsabilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

