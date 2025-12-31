Migliaia di persone vestite di bianco e un fiume di rose che scivola tra le onde A Rio de Janeiro si aspetta così l' arrivo del nuovo anno

Da iodonna.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rio de Janeiro, l’attesa per l’arrivo del nuovo anno si manifesta attraverso tradizioni radicate e momenti di spiritualità. Sulla spiaggia di Copacabana, migliaia di persone vestite di bianco si riuniscono per rendere omaggio a Yemanja, dea del mare, con cerimonie religiose che prevedono l’offerta di fiori e altri doni, mentre un fiume di rose scivola tra le onde, simbolo di speranza e rinnovamento.

R io de Janeiro, l’omaggio alla Regina del Mare sulla spiaggia di Copacabana. La cerimonia religiosa in cui i fedeli portano in acqua fiori e altre offerte per Yemanja. In Brasile numerosi fedeli vestiti di bianco si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, per onorare Yemanja, venerata dea del mare nelle religioni afro-brasiliane. Nell’ambito dei festeggiamenti di fine anno, hanno lasciato andare in acqua fiori e varie offerte come gesto di gratitudine e devozione. Uno spettacolo suggestivo che unisce fede e tradizione. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il Capodanno spirituale del Brasile: a Copacabana il suggestivo rito per la dea Yemanja iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

migliaia di persone vestite di bianco e un fiume di rose che scivola tra le onde a rio de janeiro si aspetta cos236 l arrivo del nuovo anno

© Iodonna.it - Migliaia di persone vestite di bianco e un fiume di rose che scivola tra le onde. A Rio de Janeiro si aspetta così l'arrivo del nuovo anno

Leggi anche: Brasile, le favelas di Rio de Janeiro vanno a fuoco: è guerriglia tra polizia e trafficanti

Leggi anche: La mattanza di Rio de Janeiro: 132 persone uccise dalla polizia nelle favelas in un’operazione antidroga

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perché oggi migliaia di persone stanno esponendo dei lenzuoli dalle finestre in solidarietà per la Palestina - Oggi, sabato 24 maggio l’Italia si veste di bianco per rompere il silenzio attorno alla carneficina in Palestina. fanpage.it

Le fantôme de l'opéra | Gaston Leroux | Livre audio complet

Video Le fantôme de l'opéra | Gaston Leroux | Livre audio complet

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.