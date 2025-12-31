Migliaia di persone vestite di bianco e un fiume di rose che scivola tra le onde A Rio de Janeiro si aspetta così l' arrivo del nuovo anno

A Rio de Janeiro, l’attesa per l’arrivo del nuovo anno si manifesta attraverso tradizioni radicate e momenti di spiritualità. Sulla spiaggia di Copacabana, migliaia di persone vestite di bianco si riuniscono per rendere omaggio a Yemanja, dea del mare, con cerimonie religiose che prevedono l’offerta di fiori e altri doni, mentre un fiume di rose scivola tra le onde, simbolo di speranza e rinnovamento.

Rio de Janeiro, l'omaggio alla Regina del Mare sulla spiaggia di Copacabana. La cerimonia religiosa in cui i fedeli portano in acqua fiori e altre offerte per Yemanja. In Brasile numerosi fedeli vestiti di bianco si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, per onorare Yemanja, venerata dea del mare nelle religioni afro-brasiliane. Nell'ambito dei festeggiamenti di fine anno, hanno lasciato andare in acqua fiori e varie offerte come gesto di gratitudine e devozione. Uno spettacolo suggestivo che unisce fede e tradizione.

