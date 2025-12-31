Nel testo di Robert Walser, si riflette sulla percezione di sé e sulla consapevolezza dei propri limiti. La frase “Microgrammi?” suggerisce una domanda sulla precisione o sull’attenzione ai dettagli. Questa citazione invita a considerare l'importanza della cura e dell'esattezza nelle piccole cose, spesso trascurate, ma fondamentali per una comprensione più profonda e autentica di sé e del mondo che ci circonda.

Può darsi che io sia un pressappochista” sospetta Robert Walser in un verso di Là dove un tempo mi vide brava gente. Vorremmo tranquillizzarlo: lui è andato all’essenziale come i grandi naïf pittorici. Se esistesse un genere anche letterario naïf, parola sublime svilita negli anni in una condanna di dabbenaggine salvo riabilitazioni figurative, Walser l’incarnerebbe alla massima qualità. La stessa con cui ha vissuto ed è morto: sotto la cometa della natura come nell’etimologia latina relativa della parola francese, (nativus), cosa che lo rende luminoso a distanza d’anni e scoperte come nel caso recente di questi " Microgrammi ", splendidamente offerti al lettore italiano dal suo editore principale, Adelphi, che nella cura dell’esegesi walseriana ha speso anni e edizioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Microgrammi?

