Microcriminalità scatenata il Cartello sociale | Venga rafforzata la vigilanza della polizia locale
La crescente diffusione della microcriminalità richiede interventi mirati per garantire la sicurezza urbana. Il Cartello sociale sottolinea l’importanza di rafforzare la presenza e le attività della polizia locale, al fine di tutelare le attività commerciali e assicurare un ambiente più sicuro per i cittadini. Un incremento della vigilanza contribuisce a prevenire fenomeni di criminalità diffusa e a rafforzare la qualità della vita nelle comunità.
“Necessario un ulteriore rafforzamento dell’attività di vigilanza da parte della polizia locale, al fine di garantire lo svolgimento sereno delle attività commerciali e una maggiore tutela dei cittadini”. A constatarlo, lanciando anche un appello alla collaborazione, sono don Mario Sorce, Alfonso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Perugia, ad ottobre rafforzata la sicurezza urbana. Gli interventi della polizia locale
Leggi anche: Lecco, altra rissa in centro. Carlo Piazza: “Serve una svolta. Vigilanza privata con Polizia Locale”
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.