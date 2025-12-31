Microcriminalità scatenata il Cartello sociale | Venga rafforzata la vigilanza della polizia locale

La crescente diffusione della microcriminalità richiede interventi mirati per garantire la sicurezza urbana. Il Cartello sociale sottolinea l’importanza di rafforzare la presenza e le attività della polizia locale, al fine di tutelare le attività commerciali e assicurare un ambiente più sicuro per i cittadini. Un incremento della vigilanza contribuisce a prevenire fenomeni di criminalità diffusa e a rafforzare la qualità della vita nelle comunità.

