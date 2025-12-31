Mia figlia di 3 anni ha cominciato a rifiutare totalmente il cibo | cosa sta succedendo?
Gentile genitore, è comprensibile preoccuparsi quando un bambino di 3 anni cambia le sue abitudini alimentari. La perdita di interesse per il cibo può essere legata a diverse cause, come fasi di crescita, malattie o fattori emotivi. È importante osservare eventuali altri sintomi e consultare un pediatra per una valutazione accurata e un supporto adeguato.
Salve dottoressa, non so se questa domanda sia adatta, ma mia figlia si sta comportando molto diversamente dal passato. Ha tre anni e da qualche tempo ha un rifiuto totale del cibo. Vuole mangiare solo pasta bianca (fatta in un modo molto specifico), yogurt e mollica del pane. Ogni pasto è una vera battaglia e spesso finisce in pianti. All’asilo a volte non tocca cibo. Cosa potrebbe aver scatenato questo comportamento e soprattutto come possiamo gestire questa estrema selettività senza peggiorare la situazione? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Leggi anche: “Nube gigante”. Sardegna totalmente avvolta: cosa sta succedendo. La foto impressionante
Leggi anche: Cristiano Caccamo a Roma con Nicole Wallace di È colpa mia: cosa sta succedendo
Vendo libri e disegni per fare un regalo alla mia sorellina: i carabinieri trovano e aiutano bambino scomparso; «I nostri 3 figli, più gli altri 15»: a CasaMondo la famiglia non ha confini; Checco Zalone: «Nel film Buen Camino riscopro mia figlia. Valsecchi? Capisco che possa essere risentito. Con la mia ex siamo in buoni rapporti. A Virginia Raffaele ho detto no»; Portata di nascosto dalla mamma in Costa Rica: torna in Italia e viene riaffidata al papà dopo 3 anni di angoscia e speranza.
«Mia figlia di 12 anni ha già avuto rapporti sessuali. Mi sento paralizzata, non so come affrontare l'argomento con lei» - «Ho scoperto per caso che mia figlia di 12 anni ha già avuto rapporti sessuali». leggo.it
“Mio figlio è guarito da un tumore raro a 3 anni. Quando rivelo alle persone di avere una fede enorme, mi guardano scioccate”: parla Michael Bublé - “Quando parlando con le persone rivelo di avere una fede enorme, mi guardano scioccate, perché oggi è raro sentire qualcuno ammettere di avere della fede”. ilfattoquotidiano.it
«La diagnosi di tumore a soli 3 anni, così ho scoperto la sindrome rara di mia figlia Gaia. Grazie alla ricerca lotta per un futuro meno incerto» - La speranza in un progetto finanziato dal bando congiunto di Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo I ... leggo.it
Un regalo fuori dal comune Così una coppia ha regalato alla figlia di sei anni un nuovo nome: la bambina non si riconosceva in quello ufficiale e ora ha coronato il suo desiderio, trasformando l’amato nomignolo con cui viene chiamata in casa nel nome che c - facebook.com facebook
Una donna di 50 anni e la figlia di 15 sono morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.