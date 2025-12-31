Se tua figlia di tre anni ha iniziato a rifiutare completamente il cibo, potrebbe trattarsi di un episodio temporaneo legato a diverse cause, come problemi di salute, cambiamenti nelle abitudini o fasi di crescita. È importante osservare eventuali altri sintomi e consultare un pediatra per una valutazione accurata, al fine di individuare la causa e trovare le soluzioni più appropriate per il suo benessere.

Salve dottoressa, non so se questa domanda sia adatta, ma mia figlia si sta comportando molto diversamente dal passato. Ha tre anni e da qualche tempo ha un rifiuto totale del cibo. Vuole mangiare solo pasta bianca (fatta in un modo molto specifico), yogurt e mollica del pane. Ogni pasto è una vera battaglia e spesso finisce in pianti. All’asilo a volte non tocca cibo. Cosa potrebbe aver scatenato questo comportamento e soprattutto come possiamo gestire questa estrema selettività senza peggiorare la situazione? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mia figlia di 3 anni ha cominciato a rifiutare totalmente il cibo: cosa sta succedendo?”

Leggi anche: “Mia figlia di 3 anni ha cominciato a rifiutare totalmente il cibo: cosa sta succedendo?”

Leggi anche: “Mia figlia di 3 anni ha cominciato a rifiutare totalmente il cibo: cosa sta succedendo?”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Iscrizioni scuola dell’Infanzia 2026: cosa fare e quando; Quarrata, bimba di 3 anni morsa da un cavallo: condannata azienda agricola; Campello-Morata, il gesto social che allontana le voci di crisi; Aspettando la fiamma olimpica: la presentazione ad Aosta del libro di Maria Rosa Quario Due vite. Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone.

Federica Pellegrini: «Sono in ospedale con mia figlia, ha avuto le convulsioni febbrili, ho perso anni di vita» - Non ha mai sofferto in gara così tanto quanto sta soffrendo adesso da mamma della piccola Matilde che compirà due anni a gennaio. corriere.it

Si gioca a Karak con mia figlia di 6 anni - facebook.com facebook

Walter Veltroni e la figlia Martina si raccontano a Vanity Fair dopo aver visto l'ultimo film di Sorrentino. Parlano dello shock di vivere al tempo di Trump. Alcuni estratti, quasi surreali: Martina: «Ho vissuto negli Stati Uniti dieci anni, sono cittadina americana e av x.com