Mia figlia di 3 anni ha cominciato a rifiutare totalmente il cibo | cosa sta succedendo?

Salve, questa domanda è perfettamente pertinente. La perdita di interesse per il cibo nei bambini di tre anni può essere temporanea e legata a vari fattori, come cambiamenti di routine, dentizione o stress. È importante osservare eventuali altri sintomi e consultare un pediatra per una valutazione accurata, così da individuare eventuali cause e intervenire nel modo più appropriato.

Salve dottoressa, non so se questa domanda sia adatta, ma mia figlia si sta comportando molto diversamente dal passato. Ha tre anni e da qualche tempo ha un rifiuto totale del cibo. Vuole mangiare solo pasta bianca (fatta in un modo molto specifico), yogurt e mollica del pane. Ogni pasto è una vera battaglia e spesso finisce in pianti. All’asilo a volte non tocca cibo. Cosa potrebbe aver scatenato questo comportamento e soprattutto come possiamo gestire questa estrema selettività senza peggiorare la situazione? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

