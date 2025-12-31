Gentile genitore, è normale che i bambini attraversino fasi di cambiamento nel rapporto con il cibo. Tuttavia, un rifiuto totale dell’alimentazione può indicare diverse cause, come problemi di salute, cambiamenti emotivi o semplici fasi di crescita. È importante monitorare altri segnali e consultare un pediatra per una valutazione accurata. In questo modo si potrà individuare la causa e adottare le opportune strategie di intervento.

Salve dottoressa, non so se questa domanda sia adatta, ma mia figlia si sta comportando molto diversamente dal passato. Ha tre anni e da qualche tempo ha un rifiuto totale del cibo. Vuole mangiare solo pasta bianca (fatta in un modo molto specifico), yogurt e mollica del pane. Ogni pasto è una vera battaglia e spesso finisce in pianti. All’asilo a volte non tocca cibo. Cosa potrebbe aver scatenato questo comportamento e soprattutto come possiamo gestire questa estrema selettività senza peggiorare la situazione? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mia figlia di 3 anni ha cominciato a rifiutare totalmente il cibo: cosa sta succedendo?”

Leggi anche: “Mia figlia di 3 anni ha cominciato a rifiutare totalmente il cibo: cosa sta succedendo?”

Leggi anche: “Nube gigante”. Sardegna totalmente avvolta: cosa sta succedendo. La foto impressionante

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Seggiolini auto: guida alla normativa; Vendo libri e disegni per fare un regalo alla mia sorellina: i carabinieri trovano e aiutano bambino scomparso; Checco Zalone: «Nel film Buen Camino riscopro mia figlia. Valsecchi? Capisco che possa essere risentito. Con la mia ex siamo in buoni rapporti. A Virginia Raffaele ho detto no»; “Mia figlia non ha la bronchite, voglio un altro medico”. Lite tra la mamma del bosco e l’assistente sociale: “No, c’è già una diagnosi”.

«La diagnosi di tumore a soli 3 anni, così ho scoperto la sindrome rara di mia figlia Gaia. Grazie alla ricerca lotta per un futuro meno incerto» - La speranza in un progetto finanziato dal bando congiunto di Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo I ... leggo.it

«Mia figlia di 12 anni ha già avuto rapporti sessuali. Mi sento paralizzata, non so come affrontare l'argomento con lei» - «Ho scoperto per caso che mia figlia di 12 anni ha già avuto rapporti sessuali». leggo.it