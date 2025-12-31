Mi hai investito l' auto e danneggiato lo specchietto poi convince un' anziana a fare un prelievo di 600 euro | 40enne smascherato dagli impiegati e denunciato

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri di San Pancrazio Parmense con l’accusa di tentata truffa, utilizzando la cosiddetta

I carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno denunciato un 40enne italiano con l'accusa di tentata truffa con la ben nota "tecnica dello specchietto".L'episodio si è verificato alcune settimane fa, quando un'anziana residente in città, mentre percorreva via Emilia Ovest alla guida. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Incubo a Fidenza: pesta a sangue un passante, lo chiude nell'auto e poi lo costringe a fare un prelievo al bancomat: arrestato

