Ecco l'introduzione richiesta: Per il 31 dicembre e Capodanno, i mezzi Atm di Milano – metro, tram e bus – adotteranno orari modificati. Questi orari speciali sono pensati per garantire la mobilità durante le festività, consentendo agli utenti di pianificare al meglio i propri spostamenti. Di seguito, le informazioni aggiornate sugli orari dei mezzi pubblici di Milano per le date di fine anno.

I mezzi Atm - metro, bus e tram - avranno orari speciali per l'ultimo giorno del 2025, così come per il Capodanno 2026. L'Azienda dei trasporti milanesi ha pubblicato una guida con tutte le modifiche in programma.Gli orari dei mezzi Atm per il 31 dicembre 2025In metro, dopo le 19, le stazioni di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Metro, tram e bus: l'orario dei mezzi Atm a Milano per il 31 dicembre e per Capodanno

Leggi anche: Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio in città

Leggi anche: Nuovo sciopero dei trasporti a Milano: mezzi Atm (metro, bus e tram) a rischio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Notte di San Silvestro e 1 gennaio, guida agli orari del trasporto pubblico e delle Ztl; Natale a Milano: ecco gli orari di metro, tram e bus Atm; Natale a Roma: gli orari di bus, tram e metro; Orari GTT Natale e Capodanno 2025 a Torino: metro, tram e bus.

Natale 2025 a Milano: gli orari di metro, bus e tram il 25 e 26 dicembre - Il 25 e il 26 dicembre 2025, cioè Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metropolitane, tram e bus a Milano ... fanpage.it