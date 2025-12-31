Metodo Formigli per attaccare Meloni il conduttore smentisce Calenda conferma | Ci vediamo in tribunale

Il metodo Formigli, che avrebbe richiesto un attacco a Giorgia Meloni, è stato smentito dal conduttore, mentre Calenda ha confermato l’intenzione di procedere legalmente. In un’intervista, è stato rivelato che gli era stato chiesto di criticare la leader di FdI per discutere della legge di bilancio. La vicenda evidenzia le tensioni tra politica e media, con possibili implicazioni legali.

«Mi era stato chiesto di parlare della legge di bilancio a patto che avessi attaccato Giorgia Meloni’. Questa l’accusa formulata dal leader di Azione Carlo Calenda nei confronti della trasmissione di Corrado Formigli. Sono dichiarazioni gravissime e mi aspetto che dal conduttore di Piazza Pulita arrivi un chiarimento». Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Cultura di Palazzo Madama dopo la diffusione di un podcast in cui Calenda, intervistato da Ivan Grieco, svela un dietro le quinte della trasmissione di Formigli. La versione di Formigli: Calenda escluso perché c’era già Bocchino pro Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Metodo Formigli per attaccare Meloni, il conduttore smentisce, Calenda conferma: “Ci vediamo in tribunale” Leggi anche: Formigli contro Calenda: "Invitato per attaccare Meloni? Falso, vuole farsi pubblicità" Leggi anche: Calenda-Formigli, botta e risposta: “Mi ha invitato per attaccare Meloni”, “Tutto falso” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calenda svela il metodo Formigli: Hanno annullato una mia ospitata perché non garantivo di parlare contro la Meloni (video). Calenda accusa Formigli: “Per invitarmi in tv mi ha chiesto di attaccare Meloni”. Lui: “Diffama, rinunci all’immunità” - Sostiene Carlo Calenda che da Piazzapulita gli sia stato chiesto una sorta di “ impegno ” ad attaccare il governo, come clausola per essere invitato in trasmissione a parlare della manovra. ilfattoquotidiano.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «TV, CAMPIONE (FDI): CALENDA DENUNCIA ‘METODO FORMIGLI’ PER ATTACCARE MELONI. FORMIGLI CHIARISCA» - "Mi era stato chiesto di parlare della legge di bilancio a patto che avessi attaccato Giorgia Meloni". agenziagiornalisticaopinione.it

La denuncia di Calenda: “Chi mi ha chiesto di attaccare la Meloni in tv” - Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha smascherato un tentativo di screditamento "forzato" ai danni della Premier Giorgia Meloni. newsmondo.it

