Meteore Milan | che fine ha fatto Vranckx? I suoi numeri al Sassuolo

Aster Vranckx, centrocampista belga passato dal Milan al Sassuolo, ha avuto un avvio promettente nel club emiliano. Tuttavia, negli ultimi incontri, i suoi numeri sembrano aver subito un calo, evidenziando alcune difficoltà nel suo rendimento. Analizzando la sua evoluzione, è possibile comprendere meglio il suo ruolo e le sfide che sta affrontando in questa fase della stagione.

