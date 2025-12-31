Meteo settimana di Capodanno | gelo iniziale poi piogge e temperature in rialzo

La settimana di Capodanno sarà caratterizzata da un inizio con temperature molto basse e freddo intenso, seguito da un aumento delle precipitazioni sulle regioni tirreniche. Nel corso dei giorni, le temperature si stabilizzeranno gradualmente, portando a condizioni più miti verso il weekend. Le condizioni meteorologiche variano nel periodo di fine anno, influenzate da correnti umide che determinano il cambiamento del tempo.

La settimana di Capodanno si apre all'insegna del freddo intenso, con un sensibile calo delle temperature tra San Silvestro e 1° gennaio, seguito da una fase più instabile caratterizzata da piogge e da un progressivo rialzo termico. Nella giornata di mercoledì 31 dicembre, l'instabilità residua interesserà soprattutto il Sud, mentre sul resto d'Italia prevarranno condizioni più soleggiate. Al Nord sono attesi solo addensamenti sterili su Prealpi e Nordovest al mattino, in rapido dissolvimento, con temperature in diminuzione e massime comprese tra 4 e 6 gradi.

