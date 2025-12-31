Meteo salutiamo l' anno col freddo | picchi fino a -15°

Da trentotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Trentino si prepara a concludere il 2025 e ad accogliere il 2026 con temperature molto basse, fino a -15°C. Dopo un periodo di clima mite, le correnti settentrionali hanno portato un calo delle temperature sulle Alpi. MeteoTrentino spiega come queste condizioni influenzeranno il clima delle prossime settimane, segnando un passaggio significativo nel clima della regione.

Con che clima il Trentino saluta il 2025 e, contestualmente, dà il benvenuto al 2026? La risposta arriva da MeteoTrentino che spiega come, dopo giorni piuttosto miti, delle correnti settentrionali più fredde stiano interessando le Alpi. Nelle scorse ore, in quota a 2.000 metri, le temperature in. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

