Le previsioni del tempo per Roma il 31 dicembre 2025 indicano condizioni generalmente stabili e serene, con cielo prevalentemente sereno e pochi addensamenti nel corso della giornata. Al mattino, il clima sarà asciutto e soleggiato, mentre nel pomeriggio si potranno verificare leggere variazioni con qualche nuvola in più. Durante la notte, il cielo rimarrà sereno, contribuendo a condizioni di tempo stabile fino al termine della giornata.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti Bassi in pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni concedi per lo più soleggiato è ancora qualche addensamento basso supposte pianure tra la terapia la notte ti rinnovano condizioni di tempo con prevalenza di cielo sereno e gli addensamenti Bassi al nord ovest al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti Maggiori schiarite tra Toscana e Umbria al pomeriggio a te sei ampie schiarite Accedi per lo più soleggiati tratterà te la notte ti rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni su tutti i settori al sud Al mattino pioggia tra Calabria e Sicilia sulle coste della Sardegna asciutta trovi con nuvolosità e schiarite al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori prevalentemente soleggiato sulle altre regioni tra la serata era notte tempi miglioramento anche tra Calabria e isole maggiori Salvo dei fenomeni residui te Rimini Massimo in generale diminuzione su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

