Il 31 dicembre 2025 a Roma si prevede un inizio giornata con condizioni di cielo prevalentemente sereno, con poche nuvole basse nella prima mattinata. Nel corso della giornata, il tempo si manterrà stabile e asciutto, con schiarite che predominano sul resto della regione. La sera e la notte successive si confermeranno caratterizzate da condizioni di tempo stabile e cielo sereno. Le previsioni sono fornite dal Centro Meteo Italiano.

meteo venerdì Turati raccolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti Bassi in pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni concedi per lo più soleggiato è ancora qualche addensamento basso supposte pianure tra la terra per la notte ti rinnovano condizioni di tempo con prevalenza di cielo sereno e gli addensamenti Bassi al nord ovest al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti Maggiori schiarite tra Toscana e Umbria al pomeriggio a te se non c'è lì per lo più soleggiato ti tratterà te la notte ti rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni su tutti i settori al sud Al mattino pioggia tra Calabria e Sicilia sulle coste della Sardegna asciutto altrove con nuvolosità schiarite al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori prevalentemente soleggiato sulle altre regioni tra la terapia la notte tempo e miglioramento anche tra Calabria e isole maggiori Salvo dei fenomeni residui termine massimo in generale diminuzione su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

