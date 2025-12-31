Meteo | Previsioni per giovedì 1 gennaio
Previsioni meteo per giovedì 1 gennaio a Modena: al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con un aumento delle nubi nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. La giornata si presenta stabile, con condizioni atmosferiche generalmente tranquille.
A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1031m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Meteo Giovedì 1 gennaio 2026
