Meteo | notte di Capodanno gelida ma asciutta Poi maltempo fino all' Epifania

La notte di Capodanno si presenta gelida e asciutta, con temperature molto basse su tutta la penisola. Nei giorni successivi, un peggioramento del tempo porterà piogge e maltempo fino all’Epifania, interessando diverse zone italiane. La prima notte dell’anno si caratterizza quindi per condizioni climatiche rigide, mentre il meteo cambierà nel corso delle festività, con precipitazioni e un clima più umido nelle giornate successive.

Capodanno con freddo polare su tutta l'Italia. Aria molto fredda in discesa sui settori orientali del continente con interessamento parziale anche del Mediterraneo centrale. La notte di San Silvestro sarà gelida sulla nostra Penisola con temperature di diversi gradi sotto la media ma sarà asciutta, senza precipitazioni. Il 1 gennaio avremo ancora clima freddo ma con un generale aumento della.

