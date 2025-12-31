Meteo Milano e Lombardia l’anno nuovo inizia col freddo polare La Befana potrebbe portare neve

Il meteo a Milano e in Lombardia si presenta con temperature molto basse, vicine a valori polari, dopo un autunno e un inizio inverno miti. L’ultimo giorno del 2025 e i primi giorni del nuovo anno saranno caratterizzati da un clima freddo, con possibilità di neve durante la festa della Befana. Un cambio di stagione che richiede attenzione alle condizioni atmosferiche e alle temperature più rigide in arrivo.

Milano, 31 dicembre 2025 – Dopo un autunno e un inizio inverno decisamente miti, l’ultimo giorno del 2025 e i primi giorno del nuovo anno vedranno temperature decisamente più basse e “quasi” polari per la Befana. Come riporta 3BMeteo, infatti, sulla Lombardia tra San Silvestro e Capodanno ci sarà un ingresso di aria più fredda da Est, con calo termico a tutte le quote e aumento della nuvolosità solamente durante il 31 dicembre. La notte di Capodanno sarà con cieli sereni e gelate diffuse. Nei primi giorni del nuovo anno il tempo sarà nel complesso stabile, con perturbazioni che scivoleranno al Centro sud e con un modesto rialzo termico, al quale seguirà una nuova irruzione intorno all'Epifania, questa volta potrebbe anche essere accompagnata da precipitazioni, eventualmente nevose fino a bassa quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, l’anno nuovo inizia col freddo “polare”. La Befana potrebbe portare neve Leggi anche: Freddo polare e neve in arrivo anche in Lombardia: quando e dove. Le previsioni meteo Leggi anche: Freddo polare fino a quando? Tornerà la neve? Le previsioni meteo. In Lombardia sole (ma che gelo) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capodanno a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo: attenti a nebbia e ghiaccio ma dal 2026 arriva il gelo polare - Per la notte di San Silvestro sono previsti valori termici diffusamente al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia ... ilgiorno.it

