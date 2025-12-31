Ecco le previsioni meteorologiche per la regione Campania in mercoledì 31 dicembre 2025. Di seguito, si riportano le condizioni del tempo e le temperature attese per questa giornata, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per pianificare le attività e le celebrazioni di fine anno. La lettura richiede circa due minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 748m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 746m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 31 dicembre 2025

