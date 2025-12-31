Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 31 dicembre 2025
Ecco le previsioni meteorologiche per la regione Campania in mercoledì 31 dicembre 2025. Di seguito, si riportano le condizioni del tempo e le temperature attese per questa giornata, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per pianificare le attività e le celebrazioni di fine anno. La lettura richiede circa due minuti.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 748m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 746m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
