Meteo Italia | irruzione fredda a Capodanno breve tregua poi nuova variabilità invernale

Le previsioni meteo per l’Italia indicano un’irruzione di aria fredda in arrivo per Capodanno, con un rapido miglioramento seguito da una nuova variabilità invernale. Gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP segnalano un calo delle temperature su tutto il territorio, dovuto a masse d’aria di origine settentrionale. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare con consapevolezza le variazioni climatiche previste nelle prossime settimane.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: In queste ore l'Italia è interessata da una decisa irruzione di aria fredda di origine settentrionale, responsabile di un generale calo delle temperature su tutte le regioni. Si tratta del margine occidentale di una massa d'aria artica, il cui nucleo più gelido sta scivolando verso l'Europa orientale, i Balcani e la Russia, dove si registrano condizioni di gelo decisamente più severe. Sebbene il nostro Paese non venga colpito direttamente dal cuore dell'aria più fredda, gli effetti sono comunque evidenti: temperature diffusamente inferiori alle medie del periodo, gelate notturne frequenti soprattutto al Centro-Nord e una marcata sensazione di freddo legata alla ventilazione settentrionale.

