Meteo | irruzione artica sull’Italia con pioggia freddo e vento tra San Silvestro e Capodanno
Tra San Silvestro e Capodanno, un’irruzione artica interesserà l’Italia, portando pioggia, freddo e vento. Questa ondata di aria fredda deriva da un vortice ciclonico sulla Russia, sostenuto dall’anticiclone atlantico, e si sta spostando verso l’Europa centrale. Sul Baltico si registrano venti fino a 120 km/h, segnalando l’intensità delle condizioni atmosferiche previste nel periodo di fine anno.
L’approfondimento di un vortice ciclonico sulla Russia e la sponda offerta dall’anticiclone Atlantico stanno spingendo verso l’Europa centrale una massa di aria artica che sul Baltico si è accompagnata a venti fino a 120kmh. Il contrasto tra queste correnti molto fredde e l’aria più mite associata all’anticiclone ha formato un fronte di instabilità che sta per entrare sull’Italia dalla Porta della Bora. Scorrerà entro fine giornata lungo l’Adriatico portando qualche pioggia e qualche debole nevicata sull’Appennino. Sarà seguito da un generale rinforzo dei venti di Bora sul Triestino e di Grecale sul resto del Paese che farà scendere sensibilmente le temperature nella giornata di San Silvestro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Meteo, sciabolata artica sull'Italia tra San Silvestro e Capodanno. Temperature gelide, nevicate e incubo nebbia: come si apre il 2026
Leggi anche: Le previsioni meteo, sciabolata artica sull'Italia tra San Silvestro e Capodanno: temperature gelide, nevicate e incubo nebbia, come si apre il 2026
Capodanno con freddo e neve colata di aria artica sull’Italia | quando e dove Le previsioni meteo giorno per giorno; Meteo 1 gennaio 2026 | gelo artico sull’Italia temperature sotto zero e neve a bassa quota; Capodanno al gelo | aria artica in arrivo sull’Italia.
Meteo: tra San Silvestro e Capodanno gelo artico! Ecco dove colpirà - Proprio a ridosso del Capodanno l'attuale tendenza meteo conferma un'irruzione di aria gelida che farà crollare le temperature di diversi gradi. meteo.it
Meteo – Irruzione artica in vista proprio per Capodanno, importante recrudescenza invernale con neve finanche in pianura! La tendenza - Tendenza verso un Capodanno marcatamente invernale, con irruzione artica e neve finanche in pianura: i dettagli ... centrometeoitaliano.it
Meteo, il GELO da Est che può cambiare l’inverno italiano: come e DOVE agisce l’aria Artico-Continentale - Il gelo da Est può cambiare l’inverno italiano: scopri come agisce l’aria artico- meteogiornale.it
+++ ALLERTA #METEO, STASERA INIZIA L'IRRUZIONE DI GELO POLARE: SARA' UN SAN SILVESTRO DI #MALTEMPO AL CENTRO/SUD CON #NEVE A QUOTE BASSISSIME. GRANDE GELO IN TUTT'ITALIA A #CAPODANNO | MAPPE e DETTAGLI - facebook.com facebook
+++ ALLERTA #METEO, STASERA INIZIA L'IRRUZIONE DI GELO POLARE: SARA' UN SAN SILVESTRO DI #MALTEMPO AL CENTRO/SUD CON #NEVE A QUOTE BASSISSIME. GRANDE GELO IN TUTT'ITALIA A #CAPODANNO | MAPPE e DETTAGLI x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.