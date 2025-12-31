Meteo | irruzione artica sull’Italia con pioggia freddo e vento tra San Silvestro e Capodanno

Tra San Silvestro e Capodanno, un’irruzione artica interesserà l’Italia, portando pioggia, freddo e vento. Questa ondata di aria fredda deriva da un vortice ciclonico sulla Russia, sostenuto dall’anticiclone atlantico, e si sta spostando verso l’Europa centrale. Sul Baltico si registrano venti fino a 120 km/h, segnalando l’intensità delle condizioni atmosferiche previste nel periodo di fine anno.

L’approfondimento di un vortice ciclonico sulla Russia e la sponda offerta dall’anticiclone Atlantico stanno spingendo verso l’Europa centrale una massa di aria artica che sul Baltico si è accompagnata a venti fino a 120kmh. Il contrasto tra queste correnti molto fredde e l’aria più mite associata all’anticiclone ha formato un fronte di instabilità che sta per entrare sull’Italia dalla Porta della Bora. Scorrerà entro fine giornata lungo l’Adriatico portando qualche pioggia e qualche debole nevicata sull’Appennino. Sarà seguito da un generale rinforzo dei venti di Bora sul Triestino e di Grecale sul resto del Paese che farà scendere sensibilmente le temperature nella giornata di San Silvestro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

