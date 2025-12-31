Meteo | Il 2026 che inizia con locali piogge e clima freddo Ulteriore irruzione fredda per l’Epifania

Le previsioni meteorologiche per l’inizio del 2026 indicano un clima freddo e condizioni di pioggia diffuse in tutto il Paese. L’aria fredda, che interesserà l’Italia durante la notte di San Silvestro e l’Epifania, porterà temperature minime sottozero su diverse regioni. Questi cambiamenti climatici segnano un avvio di anno caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili e persistenti.

"L'aria fredda giunta sull'Italia farà sentire i suoi effetti nella notte di San Silvestro e all'alba di Capodanno, con minime sottozero da Nord a Sud" – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: "Le gelate interesseranno non solo i rilievi, ma anche la Val Padana e.

Meteo Milano e Lombardia, l’anno nuovo inizia col freddo “polare”. La Befana potrebbe portare neve - Nei primi giorni del nuovo anno il tempo sarà nel complesso stabile, con perturbazioni che scivoleranno al Centro sud e con un modesto rialzo termico, al quale seguirà una nuova irruzione intorno all' ... ilgiorno.it

Meteo, temperature polari a Capodanno e 2026 inizia con la neve - Il quadro meteo negli ultimi giorni del 2025 e all'inizio del 2026 sarà caratterizzato da un'ondata di freddo dal Nord al Centro, da ... adnkronos.com

+++ ALLERTA #METEO, GRANDE FREDDO IN TUTT'ITALIA E MALTEMPO AL SUD NELLE ULTIME ORE DEL 2025. SCATTA L'ALLARME GELICIDIO PER CAPODANNO, E DAL 4 GENNAIO INIZIA UNA NUOVA ONDATA DI GELO x.com

METEO: il 2026 inizia con una nuova fase di maltempo! #meteo #2026 #nuovoanno #maltempo - facebook.com facebook

