Il meteo di Capodanno in Italia si presenta variabile, con piogge e nevicate particolarmente diffuse su alcune aree, soprattutto lungo la fascia tirrenica. Al Nord, le temperature si abbassano, mentre il periodo tra fine anno e il primo weekend del 2026 vede alternarsi momenti di instabilità a brevi pause di bel tempo. Si consiglia di monitorare le previsioni per pianificare al meglio le proprie attività.

Roma - Tra fine anno e primo weekend del 2026 tornano instabilità, piogge e neve su alcune regioni, soprattutto tirreniche, mentre al Nord calano le temperature Tra Capodanno e il primo fine settimana del 2026 lo scenario meteo sull’Italia si presenta dinamico, con un’alternanza di fasi instabili e brevi parentesi più stabili. Alla base dell’evoluzione c’è lo sbilanciamento dell’anticiclone atlantico sull’Europa nordoccidentale, che favorisce la discesa di correnti settentrionali fredde lungo il suo bordo orientale, già responsabili di un calo termico registrato negli ultimi giorni dell’anno. Con l’arrivo del 1° gennaio, l’alta pressione tenderà temporaneamente a distendersi verso est, interrompendo l’afflusso di aria artica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo di Capodanno, piogge e neve aprono il 2026 in Italia

Leggi anche: Meteo Capodanno 2026: irruzione fredda continentale e rischio neve a bassa quota in Italia

Leggi anche: Previsioni meteo a Natale 2025 in Italia: piogge, neve e temperature in calo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Previsioni meteo, a Natale previsti pioggia e neve. Ecco dove; Allerta meteo con il Ciclone di Natale: neve copiosa, vento e piogge battenti. Il punto del meteorologo Tedici; Sole e temperature miti addio, a Capodanno arriva il freddo: il meteo; Previsioni meteo Natale e Capodanno: attese pioggia, neve e crollo delle temperature (con le correnti russe).

Meteo di Capodanno, piogge e neve aprono il 2026 in Italia - Tra fine anno e primo weekend del 2026 tornano instabilità, piogge e neve su alcune regioni, soprattutto tirreniche, mentre al Nord calano ... abruzzo24ore.tv