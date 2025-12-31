Meteo di Capodanno codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve

Per il primo gennaio, la Toscana si trova sotto un codice giallo per ghiaccio e neve, con temperature diffusamente sotto zero. Nella mattinata si prevedono deboli nevicate nelle zone di pianura di Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, soprattutto nell’area orientale. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali, specialmente nelle ore mattutine, per garantire la sicurezza durante gli spostamenti.

Le temperature diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani, giovedì 1 gennaio, deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, in particolare in quello orientale Non è escluso il rischio di qualche.

