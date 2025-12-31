Meteo Capodanno 2026 | neve e ghiaccio in Toscana Allerta gialla

Per il Capodanno 2026, la Toscana è interessata da condizioni di neve e ghiaccio, con un’allerta gialla in vigore fino alle 12 di domani. La protezione civile ha segnalato rischio ghiaccio su tutta la regione, esclusi i territori delle isole dell’Arcipelago. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza durante le festività.

Dalla mezzanotte fino alle 12 di domani, giovedì 1, codice giallo invece per rischio ghiaccio su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle isole dell'Arcipelago

