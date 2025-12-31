Meteo allerta per venti da forti a burrasca mercoledì 31 dicembre | le regioni coinvolte
Martedì 31 dicembre, le previsioni meteorologiche indicano venti da forti a burrasca nelle regioni centro-meridionali italiane, accompagnati da un calo delle temperature e nevicate sul versante Adriatico. È importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche previste per garantire la propria sicurezza e adottare eventuali misure preventive. Restate aggiornati sulle allerte e consultate le autorità locali per informazioni dettagliate.
Nelle prossime ore attesi venti da forti a burrasca sull’Italia centro-meridionale, calo delle temperature e nevicate sul versante Adriatico. L'avviso di condizioni meteo avverse della Protezione Civile per mercoledì 31 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
