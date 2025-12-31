Meteo allerta per venti da forti a burrasca mercoledì 31 dicembre | le regioni coinvolte

Martedì 31 dicembre, le previsioni meteorologiche indicano venti da forti a burrasca nelle regioni centro-meridionali italiane, accompagnati da un calo delle temperature e nevicate sul versante Adriatico. È importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche previste per garantire la propria sicurezza e adottare eventuali misure preventive. Restate aggiornati sulle allerte e consultate le autorità locali per informazioni dettagliate.

Abruzzo e Molise, la Protezione Civile lancia allerta meteo per venti forti e neve: rischio mareggiate - Allerta meteo della Protezione Civile: venti forti, calo termico e neve su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. virgilio.it

Allerta meteo su Bari per Capodanno: in arrivo forte vento - Si prevedono raffiche tendenti a forti settentrionali, localmente fino a burrasca, sulle aree costiere adriatiche. baritoday.it

Scuole chiuse per allerta meteo e congedo retribuito per i genitori: la proposta di una mamma toscana arriva alla Camera - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, STASERA INIZIA L'IRRUZIONE DI GELO POLARE: SARA' UN SAN SILVESTRO DI #MALTEMPO AL CENTRO/SUD CON #NEVE A QUOTE BASSISSIME. GRANDE GELO IN TUTT'ITALIA A #CAPODANNO | MAPPE e DETTAGLI x.com

