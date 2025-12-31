Meteo a Viterbo Freddo pioggia e gelo il 31 dicembre e 1 gennaio | notte di Capodanno sottozero
Previsioni meteo per Viterbo: il fine anno e l'inizio del 2025 saranno caratterizzati da temperature basse, pioggia e gelo. Nei giorni del 31 dicembre e 1 gennaio si prevede una breve irruzione di aria artica, con notti sottozero e venti freddi. La giornata di Capodanno potrebbe portare qualche debole precipitazione, accompagnando un clima invernale tipico di questa stagione.
Il 2025 si chiude con clima più freddo e ventoso per una breve irruzione di aria artica che nella giornata di Capodanno lascia posto a qualche debole pioggia a Viterbo e nel resto della regione Lazio.Le strade a rischio gelateIl calo delle temperature aumenta il rischio di gelate sulle strade. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Meteo di Capodanno, batteremo i denti o no? Dal 31 dicembre arriva il gelo vero: fino a -10° al Nord
Leggi anche: Meteo Capodanno, italiani avvisati: le previsioni per il 31 dicembre e 1 gennaio 2026
Meteo a Viterbo. Freddo, pioggia e gelo il 31 dicembre e 1 gennaio: notte di Capodanno sottozero; Le previsioni per Capodanno in Ciociaria tra gelo artico e pioggia; Allerta meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 24 dicembre: forte pioggia, freddo e vento; Maltempo Lazio: freddo, pioggia e vento su Roma nella notte della Vigilia, neve dai 1400 metri | VIDEO.
Meteo, cambia tutto: in arrivo freddo, piogge e neve - Lo spostamento verso nord dell’alta pressione favorirà l’ingresso di venti freddi di origine artica, responsabili di un deciso cambio di circolazione atmosferica. ilmeteo.it
Meteo: aria fredda artica in arrivo, peggioramento dal pomeriggio con piogge e temporali - Un afflusso di aria fredda di matrice artica, proveniente dalle latitudini nord- 98zero.com
Meteo, martedì 30 dicembre irruzione fredda in arrivo - La notte dell’Ultimo e il Capodanno si prospettano molto freddi ma con piogge e nevicate scarse ... meteo.it
Previsioni Meteo del 30 Dicembre 2025 - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.