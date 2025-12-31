Meteo a Viterbo Freddo pioggia e gelo il 31 dicembre e 1 gennaio | notte di Capodanno sottozero

Previsioni meteo per Viterbo: il fine anno e l'inizio del 2025 saranno caratterizzati da temperature basse, pioggia e gelo. Nei giorni del 31 dicembre e 1 gennaio si prevede una breve irruzione di aria artica, con notti sottozero e venti freddi. La giornata di Capodanno potrebbe portare qualche debole precipitazione, accompagnando un clima invernale tipico di questa stagione.

Il 2025 si chiude con clima più freddo e ventoso per una breve irruzione di aria artica che nella giornata di Capodanno lascia posto a qualche debole pioggia a Viterbo e nel resto della regione Lazio.Le strade a rischio gelateIl calo delle temperature aumenta il rischio di gelate sulle strade. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Meteo a Viterbo. Freddo, pioggia e gelo il 31 dicembre e 1 gennaio: notte di Capodanno sottozero Leggi anche: Meteo di Capodanno, batteremo i denti o no? Dal 31 dicembre arriva il gelo vero: fino a -10° al Nord Leggi anche: Meteo Capodanno, italiani avvisati: le previsioni per il 31 dicembre e 1 gennaio 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meteo a Viterbo. Freddo, pioggia e gelo il 31 dicembre e 1 gennaio: notte di Capodanno sottozero; Le previsioni per Capodanno in Ciociaria tra gelo artico e pioggia; Allerta meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 24 dicembre: forte pioggia, freddo e vento; Maltempo Lazio: freddo, pioggia e vento su Roma nella notte della Vigilia, neve dai 1400 metri | VIDEO. Meteo, cambia tutto: in arrivo freddo, piogge e neve - Lo spostamento verso nord dell’alta pressione favorirà l’ingresso di venti freddi di origine artica, responsabili di un deciso cambio di circolazione atmosferica. ilmeteo.it Meteo: aria fredda artica in arrivo, peggioramento dal pomeriggio con piogge e temporali - Un afflusso di aria fredda di matrice artica, proveniente dalle latitudini nord- 98zero.com

Meteo, martedì 30 dicembre irruzione fredda in arrivo - La notte dell’Ultimo e il Capodanno si prospettano molto freddi ma con piogge e nevicate scarse ... meteo.it

Previsioni Meteo del 30 Dicembre 2025 - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.