MetaSensing commessa dagli Emirati Arabi per un programma spaziale

MetaSensing, azienda italiana leader nello sviluppo di sistemi Radar ad Apertura Sintetica (SAR), è stata scelta dagli Emirati Arabi Uniti come fornitore del payload SAR per il progetto SIRB, un programma nazionale volto a creare una costellazione satellitare dedicata all’osservazione della Terra. Questa collaborazione rafforza la posizione di MetaSensing nel settore spaziale e sottolinea l’importanza dell’innovazione italiana a livello internazionale.

L’azienda italiana MetaSensing, realtà di primo piano nello sviluppo di sistemi Radar ad Apertura Sintetica (SAR) per l’osservazione della Terra, è stata selezionata come fornitore del payload SAR per SIRB, il Programma Nazionale degli Emirati Arabi Uniti dedicato alla realizzazione di una costellazione satellitare SAR. MetaSensing, che opera a livello internazionale con sedi in Italia (Rocca d’Evandro-Caserta, Roma e Milano), nei Paesi Bassi e a Singapore, collaborerà con il gruppo industriale ST Engineering con base a Singapore e attivo nei settori aerospace, defence, smart city e digital solutions. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Sudan, la denuncia dell'attivista Niemat Ahmadi: "Le Rsf ricevono armi e aiuti dagli Emirati Arabi Uniti, gli Usa danno il loro benestare"

Leggi anche: Viaggio alla scoperta degli Emirati Arabi Uniti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Spazio e satelliti, azienda casertana scelta dagli Emirati Arabi Uniti - MetaSensing fornirà sistema radar ad apertura sintetica nell'ambito del programma di costruzione e lancio di satelliti del Paese mediorientale ... rainews.it