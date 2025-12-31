MetaSensing commessa dagli Emirati Arabi per un programma spaziale
MetaSensing, azienda italiana leader nello sviluppo di sistemi Radar ad Apertura Sintetica (SAR), è stata scelta dagli Emirati Arabi Uniti come fornitore del payload SAR per il progetto SIRB, un programma nazionale volto a creare una costellazione satellitare dedicata all’osservazione della Terra. Questa collaborazione rafforza la posizione di MetaSensing nel settore spaziale e sottolinea l’importanza dell’innovazione italiana a livello internazionale.
L’azienda italiana MetaSensing, realtà di primo piano nello sviluppo di sistemi Radar ad Apertura Sintetica (SAR) per l’osservazione della Terra, è stata selezionata come fornitore del payload SAR per SIRB, il Programma Nazionale degli Emirati Arabi Uniti dedicato alla realizzazione di una costellazione satellitare SAR. MetaSensing, che opera a livello internazionale con sedi in Italia (Rocca d’Evandro-Caserta, Roma e Milano), nei Paesi Bassi e a Singapore, collaborerà con il gruppo industriale ST Engineering con base a Singapore e attivo nei settori aerospace, defence, smart city e digital solutions. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
