Metaphor | ReFantazio Atlus precisa che il gioco è stato un successo ma per il sequel ci vuole tempo

ReFantazio si è affermato come uno dei JRPG più importanti degli ultimi anni e uno dei titoli più venduti di Atlus. L’azienda ha confermato il successo del gioco, sottolineando però che per lo sviluppo di un eventuale sequel sarà necessario del tempo. Questa strategia permette di garantire qualità e attenzione ai dettagli, elementi fondamentali per mantenere gli standard di un titolo che ha riscosso grande apprezzamento tra i giocatori.

Metaphor: ReFantazio si è affermato come uno dei JRPG più importanti degli ultimi anni, diventando anche uno dei titoli Atlus più venduti in assoluto. Un risultato notevole, soprattutto considerando che si tratta di una nuova IP rivolta a un pubblico di nicchia, ma proprio per questo, molti fan si aspettano già un sequel. Atlus, però, invita alla calma: il successo è evidente, ma non ci sarà una corsa immediata verso un nuovo capitolo. In un'intervista, il director Katsura Hashino ha chiarito che l'obiettivo iniziale del team era rendere Metaphor uno dei pilastri del catalogo Atlus, affiancandolo a serie storiche come Persona e Shin Megami Tensei.

