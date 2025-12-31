Messaggi e avances a casa di Signorini non avevo il coraggio di parlarne con nessuno Il clamore mediatico? Avevo contratti con firme della moda ci ho solo perso | così Antonio Medugno
Antonio Medugno, modello e influencer napoletano, ha recentemente rivelato di aver ricevuto messaggi e avances da Alfonso Signorini, culminati in un invito a casa sua. Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confidato di aver evitato di parlarne con altri, sottolineando come questa vicenda gli abbia causato perdite nel mondo della moda. Questa testimonianza apre un dibattito sulla gestione di situazioni delicate nel settore dello spettacolo.
Alfonso Signorini “mandava messaggi molto forti, focosi che culminarono in un invito a casa sua”. Comincia così la ricostruzione di Antonio Medugno, il modello e tiktoker napoletano ventisettenne, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che pochi giorni fa ha denunciato il giornalista e conduttore del reality di Canale 5. Medugno si è affidato agli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella e dalla querela depositata al Tribunale di Milano emergono alcuni dettagli inediti, altri invece già raccontati da Fabrizio Corona nel suo format su YouTube, Falsissimo. A cominciare dai primi contatti, nel marzo del 2021, tra Signorini e il modello che ambiva a diventare uno dei concorrenti del Gf Vip. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
