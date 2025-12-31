Meret vicino al rientro | rinforzo chiave per gennaio

Da forzazzurri.net 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si avvicina al mese di gennaio con l’obiettivo di rafforzare la rosa, in particolare con il ritorno di Meret. Il portiere, prossimo al rientro, rappresenta un elemento importante per affrontare con maggiore solidità le sfide della nuova fase di campionato. Il rientro di Meret potrebbe contribuire a migliorare le prestazioni della squadra in un momento cruciale della stagione.

Il Napoli si prepara a recuperare un tassello fondamentale in vista di un gennaio ad altissima intensità. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

