Mercato Napoli tramontano due piste per Lucca | può ancora partire? Le ultime

Il mercato Napoli sta valutando diverse opzioni per il futuro di Lorenzo Lucca. Con il ritorno di Romelu Lukaku e le scelte della società, si prospettano nuove possibilità per l’attaccante, che finora ha avuto poche occasioni in campo. Restano da monitorare eventuali aggiornamenti sulle decisioni ufficiali e sulle strategie di mercato del club partenopeo.

Il futuro di Lorenzo Lucca resta al centro del chiacchiericcio mediatico. L’attaccante non ha ancora trovato uno spazio considerevole in casa Napoli, e con il rientro di Romelu Lukaku c’è il rischio per lui di finire davvero ai margini. Da qui la necessità di trovare una destinazione in grado di dare maggiore minutaggio all’ex Udinese. Mercato Napoli, niente Roma e Lazio per Lucca. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime su quello che è il futuro di Lorenzo Lucca. Tra le ipotesi di queste settimane, anche la possibilità di finire in una delle squadre della capitale, ma pare che il tutto sia da escludere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, tramontano due piste per Lucca: può ancora partire? Le ultime Leggi anche: Mercato di gennaio: Mainoo avanti, Lucca può partire Leggi anche: David Juventus, il canadese può davvero partire a gennaio? Due top club di Premier League lo monitorano attentamente: le ultime La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli frenato, mercato solo a zero: cosa succede e il rischio per giugno - Le decisione della Commisione indipendente che vigila sui conti delle società professionistiche: limitazione anche per il Pisa. tuttosport.com

Napoli, monitorato Alisson Santos. Ha già segnato due gol in Champions League - Il Napoli tiene d'occhio il mercato portoghese, in particolare un giovane giocatore dello Sporting di Lisbona. tuttomercatoweb.com

Napoli, serve un centrocampista con urgenza: Mainoo il prescelto, ma ci sono due alternative - Il Napoli si gode il nuovo primato in classifica, insieme al Milan, e pensa già al mercato di gennaio. tuttomercatoweb.com

Nicolussi Caviglia accende il mercato, Napoli riflette e Lazio al bivio - facebook.com facebook

Nicolussi #Caviglia accende il mercato, #Napoli riflette e #Lazio al bivio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.