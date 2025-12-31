Mercato Napoli clamoroso scenario | spunta tutta la verità sul futuro di Lucca

Il mercato invernale si avvicina, e il Napoli si prepara a valutare possibili operazioni per rafforzare la rosa di Antonio Conte. Nonostante le restrizioni e un mercato senza grandi spese, la società cercherà opportunità per migliorare la squadra, con particolare attenzione al futuro di Lucca. In questo scenario, emergono alcune novità sulla strategia e le possibilità di mercato, che potrebbero influenzare il cammino dei partenopei nella seconda parte della stagione.

Cresce l’attesa per l’apertura del prossimo calciomercato invernale, ormai alle porte. Il Napoli, nonostante le limitazioni e il mercato a saldo zero, proverà a migliorare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. I nuovi acquisti, però, passeranno soprattutto dalle cessioni, e dopo soli sei mesi potrebbe aprirsi un clamoroso scenario riguardante il futuro di Lorenzo Lucca. Napoli, Lucca in partenza? Il piano del club azzurro. Le ultime limitazioni del mercato, frenano le idee del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna, però, è pronto ad andare oltre le difficoltà, come confermato nell’ intervista odierna rilasciata a ‘Il Corriere dello Sport’. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, clamoroso scenario: spunta tutta la verità sul futuro di Lucca Leggi anche: Milan, fiducia a Nkunku ma con riserva: serve un cambio di passo! Spunta un clamoroso scenario sul mercato Leggi anche: Napoli, tutta la verità sul riscatto di Lucca: spiegata la formula dell’operazione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. ?? MERCATO. Torna l’idea Ndoye per il Napoli: potrebbe arrivare in prestito; SkySports - Clamoroso Mainoo, il Man United ha deciso il suo futuro: salta l'affare con il Napoli a gennaio?; Calciomercato: clamoroso Napoli a rischio blocco mercato, Lazio libera a gennaio; Cammaroto: Lucca verso l'addio. Il Napoli valuta un clamoroso ritorno di fiamma. Clamoroso dalla Spagna: "Il Barcellona guarda in Italia: c'è anche Juan Jesus nella lista - Il Napoli sa che per muoversi sul mercato in entrata sarà prima necessario fare cassa, e la lista dei possibili sacrificabili è ormai nota. tuttonapoli.net

Napoli, clamoroso spettro: rischia il blocco del mercato in estate. Il motivo e quali sono i possibili sviluppi - Il motivo e quali sono i possibili sviluppi dopo le ultime valutazioni della Commissione Indipendente In un momento di estrema euforia sportiv ... juventusnews24.com

Napoli, a gennaio mercato solo se a saldo zero - Per l'Authority sforata la soglia dell'indicatore del costo del lavoro allargato. rainews.it

Il Napoli si muoverà sul mercato, Manna: “Non abbiamo sostituito il nostro giocatore più importante, vorremmo alzare la qualità dell’attacco” x.com

Napoli al lavoro sul mercato Uscite e nuovi nomi in vista: cosa sta davvero succedendo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.